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Мендес, Мехремич и Бородай стали игроками Карпат

16:33 119 Читати українською
Мендес, Мехремич и Бородай стали игроками Карпат
Олег Бородай / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты объявили о подписании контрактов с Кевином Мендесом, Ади Мехремичем и Олегом Бородаем.

Защитник Олег Бородай подписал трудовое соглашение с Карпатами, сообщает официальный сайт львовского клуба. Контракт футболиста рассчитан на два года. Защитник будет выступать в составе "львов" под номером 57.

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Бородай начинал заниматься футболом в Мелитополе. Ранее футболист играл в структуре луганской Зари, ПФК Сумы. Последним местом работы защитника стал ФК Полтава, вместе с которым он получил право на участие в УПЛ. Однако после того, как полтавчане распустили команду, Бородай получил статус свободного агента.

Полузащитник Кевин Мендес подписал контракт с "зелено-белыми" на 3 года. В 2015 году уругваец перешел в итальянскую Рому, но успел поиграть на правах аренды за Перуджу, Лозанну и Витербезе.

Защитник Ади Мехремич последние полгода провел в боснийском Железничаре, где успел сыграть в 16 поединках. Соглашение с Карпатами рассчитано на 1 год.

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