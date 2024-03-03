Обе команды находились в скверной форме. Бернли не выигрывал в 9 матчах подряд, а Борнмут в 6. Илья Забарный неизменно продолжает выходить в основе "вишен", но очень быстро потерял привычного напарника. Мефам вышел вместо Сенеси, который на ровном месте потянул мышцу.

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Через несколько секунд Борнмут открыл счет. Джастин Клюйверт обработал длинный заброс Кука, убрал защитника и расстрелял ворота. Бернли имел достаточно моментов отыграться, однако реализация подводила подопечных Компани. Тайм завершился мощным штрафным Ларсена, который потянул Нето.

Вторая половина была похожей по содержанию. Когда Бернли наконец-то пробил Нето, вмешался арбитр. Смит сбросил мяч в сторону собственных ворот, Забарный курьезно пропустил между ног, а Каллен замкнул. Впрочем, судья зафиксировал нарушение Ларсена, который подтолкнул Смита.

Семеньо прекратил мучения хозяев на 88-й минуте. Вингер Борнмута протащил мяч и красиво закрутил под дальнюю штангу – 0:2. "Вишни" перевалили свою безвыигрышную серию, а Бернли дотянул до юбилейной десятки. Вряд ли "кларетовые" еще могут зацепиться за место в АПЛ, чему радуются другие украинцы – Ярмолюк и Миколенко. Забарный и компания оторвались от зоны вылета на 11 очков.

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