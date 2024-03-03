Бернлі і Борнмут відкривали недільну програму 27-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Обидві команди перебували у кепській формі. Бернлі не вигравав у 9 матчах поспіль, а Борнмут в 6. Ілля Забарний незмінно продовжує виходити у основі "вишень", але дуже швидко втратив звичного напарника. Мефам вийшов замість Сенесі, який на рівному місці потягнув м'яз.

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За кілька секунд Борнмут відкрив рахунок. Джастін Клюйверт обробив довге закидання Кука, прибрав захисника і розстріляв ворота. Бернлі мав достатньо моментів відігратись, проте реалізація підводила підопічних Компані. Тайм завершився могутнім штрафним Ларсена, який потягнув Нето.

Друга половина була схожою за змістом. Коли Бернлі нарешті пробив Нето, втрутився арбітр. Сміт скинув м'яч у бік власних воріт, Забарний курйозно пропустив поміж ніг, а Каллен замкнув. Втім, суддя зафіксував порушенння Ларсена, який підштовхнув Сміта.

Семеньо припинив муки господарів на 88-й хвилині. Вінгер Борнмута протягнув м'яч і красиво закрутив під дальню стійку – 0:2. "Вишні" перевали свою безвиграшну серію, а Бернлі дотягнув до ювілейної десятки. Навряд "кларетові" ще можуть зачепитись за місце в АПЛ, чому радіють інші українці – Ярмолюк та Миколенко. Забарний і компанія відірвались від зони вильоту на 11 очок.

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