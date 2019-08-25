Борнмут – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко сыграет с первых минут

Манчестер Сити заглянул в Борнмут на игру 3-го тура чемпионата Англии. Александр Зинченко попал в стартовый состав. Ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 16:00 по Киеву. Команда Гвардиола прервала рекордную серию побед с Зинченко на поле на 23-х встречах АПЛ. Оба соперника еще не проигрывали в текущем сезоне и набрали по 4 очка. В то же время только Ливерпуль и Арсенал победили в обоих первых турах. Интересно, что в рамках АПЛ Манчестер Сити побеждал Борнмут в каждом из 8-и личных матчей.

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Борнмут: Рэмсдейл – Смит, Мефам, Кук, Дениэлс – Лерма, Аке, Биллинг – Кинг, Уилсон, Фрэйзер

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Давид Силва (к), Де Брюйне – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Борнмут – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко попал в стартовый состав