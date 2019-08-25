Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко потрапив у стартовий склад

Манчестер Сіті завітав у Борнмут на гру 3-го туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад. Посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 16:00 за Києвом. Команда Гвардіола перервала рекордну серію перемог з Зінченком на полі на 23-х зустрічах АПЛ. Обидва суперники ще не програвали в поточному сезоні та набрали по 4 очки. Водночас лише Ліверпуль та Арсенал перемогли в обох перших турах. Цікаво, що в рамках АПЛ Ман Сіті перемагав Борнмут у кожному з 8-и особистих матчів.

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Борнмут: Ремсдейл – Сміт, Мефам, Кук, Деніелс – Лерма, Аке, Біллінг – Кінг, Вілсон, Фрейзер

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Давід Сілва (к), Де Брюйне – Бернарду Сілва, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Браво, Анхеліньйо, Родрі, Фернандінью, Марез, Канселу, Фоден