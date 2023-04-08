В рамках суботньої програми 30-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 30-й тур

Тоттенхем – Брайтон – 2:1

Голи: Сон, 10, Кейн, 79 – Данк, 34

Лестер – Борнмут – 0:1

Голи: Біллінг, 40

Фулхем – Вест Хем – 0:1

Голи: Г. Рід, 23 (автогол)

Астон Вілла – Ноттінгем – 2:0

Голи: Траоре, 48, Воткінс, 90+5

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2

Голи: Тоуні, 45+1 (пен) – Жоелінтон, 54, Ісак, 66

Нереалізований пенальті: Тоуні, 30 (Брентфорд)

ЗМІ прогнозували появу Забарного у основі на виїзний матч проти Лестера, однак Ілля знову залишився у запасі. Прикро, адже до перерви "лисиці" майже не загрожували обороні Борнмута.

"Вишеньки" ж домінували, а особливо виділявся Білінг. На старті зустрічі він прямим ударом зі стандарту поцілив у хрестовину, а на 40-й хвилині Філ забив потужним пострілом з лінії штрафного. 0:1!

В другому таймі Лестер додав у активності, але не в гостроті. Борнмут, своєю чергою, змарнував 4-5 явних гольових нагод – "вишеньки" награли на 2,26 очікуваних голів. Добити суперника так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Забарного. Ілля на поле так і не вийшов, однак покинув зону вильоту.

Тоттенхем у рідних стінах приймав Брайтон, намагаючись перервати 2-матчеву безвиграшну серію. Господарі так завелися, що відкрили рахунок на 10-й хвилині – це Сон ефектним ударом з-за меж штрафного поцілив у дальню дев'ятку!

Кореєць забив 100-й гол в АПЛ і став першим футболістом з Азії, якому це вдалося.

Втім, надалі гру диктували підопічні Де Дзербі. На 17-й хвилині Мітома навіть забив у відповідь, однак взяття воріт не зарахували через офсайд. На 26-й Кайседо поцілив у стійку, а на 34-й Брайтон таки зрівняв рахунок – це Данк замкнув подачу з кутового на дальню стійку, відзначившись у своєму 200-му матчі в АПЛ.

Перший тайм завершився з нічийним рахунком, а на старті другого Брайтону скасували ще один гол! І знову через гру рукою. Після цього емоції команд закипіли, що вилилось у вилучення обох головних тренерів – і гірше від даного факту стало гостям. Тоттенхем вирівняв гру й загострював час від часу.

Зрештою, на 79-й хвилині Кейн вивів лондонців уперед потужним ударом з лінії штрафного. 2:1! Цей гол виявився фатальним для Брайтона. Підопічні Роберто Де Дзербі зазнали поразки.

Дуже цікавий поєдинок відбувся у Брентфорді. В гості до "джмелів" приїхав Ньюкасл, який начисто провалив стартові 45 хвилин – чого лише коштують два пенальті на користь господарів. Обидва дали пробити Тоуні.

На 30-й Айвен не зміг прошити голкіпера, проваливши свій перший 11-метровий за шість років (24 рази поспіль форвард забивав), однак у компенсований час він таки відзначився. 1:0!

Втім, Ньюкасл зміг перегорнути хід зустрічі. Всього за 12 хвилин в середині другого тайму "сороки" провели три голи – героями стали Жоелінтон, Ісак і Вілсон. Щоправда, гол Каллума не зарахували через офсайд, однак саме він асистував при другому взятті воріт.

Шокований Брентфорд так і не врятувався, тож фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 1:2.

Астон Вілла приймала Ноттінгем. Перший тайм виявився не дуже багатим на моменти, однак бірмінгемці були значно ближчими до гола – зокрема, на 25-й хвилині Воткінс пробивав з лінії воротарського. "Форестери" мали всього один удар в першому таймі.

Одразу по перерві гості ще й пропустили внаслідок вривання Траоре на правий край штрафного. Бертран виконав простріл, який вибив голкіпер, виграв підбирання в цій же зоні й закрутив м'яч у дальній кут.

Після цього Ноттінгем зробив спробу повернутись у матч, але і моментів виникало обмаль, і реалізувати не вдалося жоден – за що прилетіло покарання на останніх секундах. Воткінс встановив остаточний рахунок. 2:0!

Фулхем у лондонському дербі на Крейвен Коттедж зустрічався з Вест Хемом. Господарі домінували в першому таймі, завдавши півтора десятка ударів (проти трьох у суперника), тримаючи м'яч 70% ігрового часу й майже нічого не дозволивши "молотобійцям" у атаці.

Втім, підопічні Девіда Мойєса відкрили рахунок завдяки автоголу – невдача на 23-й хвилині спіткала Гаріссона Ріда.

По перерві Вест Хем вирівняв хід зустрічі й навіть провів кілька небезпечних моментів під кінець. Забити так і не вдалося, однак і Фулхем не відігрався. "Хаммерс" відриваються від зони вильоту на три очки.

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