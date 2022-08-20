Зинченко выходит в стартовом составе, как и на первые 2 тура, когда его команда одержала две победы с уверенным преимуществом в счете. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Арсенал на "Футбол-24", начался в 19:30. Команда Паркера стартовала с неожиданной домашней победы над Астон Виллой. Однако неделю назад новичок АПЛ 2022/23 потерпел фиаско 0:4 от Манчестер Сити, за который ранее выступал универсал сборной Украины. В то же время лондонцы вместе с действующими чемпионами стали единственными, кому удалось набрать максимум очков. Где смотреть матч Арсенал – Борнмут онлайн? Поединок 3 тура Премьер-лиги транслирует Setanta Sports по платной подписке.

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