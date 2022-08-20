Зінченко виходить у стартовому складі, як і на перші 2 тури, коли його команда здобула дві перемоги з впевненою перевагою в рахунку. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Арсенал на "Футбол 24", почався о 19:30. Команда Паркера стартувала з несподіваної домашньої перемоги над Астон Віллою. Однак тиждень тому новачок АПЛ 2022/23 зазнав фіаско 0:4 від Манчестер Сіті, за який раніше виступав універсал збірної України. Водночас лондонці разом з чинними чемпіонами стали єдиними, кому вдалося набрати максимум очок. Де дивитись матч Борнмут – Арсенал онлайн? Двобій 3 туру Прем'єр-ліги транслює Setanta Sports.

Арсенал перестріляв Лестер у матчі АПЛ – Жезус оформив 2 дублі, круту статистику Зінченка зіпсув гол з його зони