"Мартинелли невероятный, он настоящий бриллиант. Я могу сказать о нем то же, что и о Габриэле Жезусе. То, как эти двое парней работают каждый день, невероятно. Мартинелли имеет удивительные качества, и он еще молод. Я почти уверен, что его ждет невероятное будущее.

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Я никогда не сомневался в Габи Жезусе, потому что он игрок мирового уровня. Вы также можете увидеть это в том, как он работает ежедневно на тренировках. Он – пример. Невероятный игрок, который всегда хочет забивать голы. Он вообще не останавливается, и я очень рад за него", – отметил Зинченко в комментарии для Standard Sport.

К слову, Габриэл Жезус перебрался в Арсенал этим летом вместе с Зинченко из Манчестер Сити. Габриэл Мартинелли стал именно тем футболистом, на которого Александр отдал свой первый ассист в составе Арсенала.

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