Александр Зинченко провел очередной великолепный матч за первую команду Манчестер Сити.

Украинский универсал третий раз подряд вышел в стартовом составе Манчестер Сити и провел на поле все 90 минут матча 29 тура АПЛ против Борнмута.

"Зинченко играет на высочайшем уровне", – Гвардиола снова расхваливает украинца

Зинченко традиционно сыграл на левом фланге защиты, а также присоединился к голевой атаки "горожан". Официальный твиттер Манчестер Сити сообщил, что украинец стал лучшим игроком матча.

К слову, в текущем сезоне в активе Александра 18 матчей за команду Гвардиолы во всех турнирах. Воспитанник Шахтера отметился голом и четырьмя ассистами.

Борнмут – Манчестер Сити: Зинченко не дает шансов конкурентам, небывалая статистика и ожидание дерби Ливерпуля

Another brilliant showing from @Azinchenko17!



He's today's @EASPORTSFIFA Man of the Match!



0-1 #BOUMCI #mancity pic.twitter.com/ZqfdNF6VZk