Олександр Зінченко провів черговий чудовий матч за першу команду Манчестер Сіті.

Український універсал втретє поспіль вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів на полі усі 90 хвилин матчу 29 туру АПЛ проти Борнмута.

"Зінченко грає на найвищому рівні", – Гвардіола знову вихваляє українця

Зінченко традиційно зіграв на лівому фланзі захисту, а також приєднався до гольової атаки "містян". Офіційний твіттер Манчестер Сіті повідомив, що українець став найкращим гравцем матчу.

До слова, у поточному сезоні в активі Олександра 18 матчів за команду Гвардіоли в усіх турнірах. Вихованець Шахтаря відзначився голом та чотирма асистами.

Борнмут – Манчестер Сіті: Зінченко не дає шансів конкурентам, небувала статистика та очікування дербі Ліверпуля

Another brilliant showing from @Azinchenko17!



He's today's @EASPORTSFIFA Man of the Match!



0-1 #BOUMCI #mancity pic.twitter.com/ZqfdNF6VZk