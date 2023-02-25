Тренерский штаб "вишен" во главе с Гэри О'Нилом все еще не может рассчитывать на оборонца сборной Украины Илью Забарного.

20-летний украинец продолжает восстанавливаться от повреждения стопы. Именно поэтому он пропустит домашнюю дуэль с Манчестер Сити в 25 туре АПЛ. Об этом заявил коуч Борнмута.

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Английский клуб из одноименного города официально не сообщал сроки восстановления Ильи. По неофициальной информации, процесс затянется до конца апреля, из-за чего Забарный не сможет сыграть и за сборную Украины против Англии в отборе на Евро-2024.

Напомним, защитник еще так и не успел дебютировать за "вишен", хоть и перебрался туда почти месяц назад за 23 миллиона евро из Динамо.

Поединок Борнмута и Манчестер Сити состоится уже сегодня, 25 февраля, стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

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