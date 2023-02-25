Тренерський штаб "вишень" на чолі з Гері О'Нілом все ще не може розраховувати на оборонця збірної України Іллю Забарного.

20-річний українець продовжує відновлюватись від пошкодження стопи. Саме через це він пропустить домашню дуель з Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ. Про це заявив коуч Борнмута.

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Англійський клуб з однойменного міста офіційно не повідомляв терміни відновлення Іллі. За неофіційною інформацією, процес затягнеться аж до кінця квітня, через що Забарний не зможе зіграти і за збірну України проти Англії у відборі на Євро-2024.

Нагадаємо, захисник ще так і не встиг дебютувати за "вишень", хоч і перебрався туди майже місяць тому за 23 мільйони євро з Динамо.

Поєдинок Борнмута та Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 25 лютого, стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

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