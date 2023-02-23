Забарный не поможет Борнмуту и сборной Украины – источник назвал сроки возвращения защитника
Защитник сборной Украины Илья Забарный никак не может оправиться от травмы.
Защитник Борнмута не будет играть за "вишен" до апреля, сообщает Football Insider. Соответственно, он пропустит и матч отбора на Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.
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По информации источника, украинец получил травму стопы. Медицинское обследование подтвердило, что Илья не сможет помочь своей команде как минимум еще месяц.
Напомним, Забарный перешел в Борнмут из Динамо 31 января и обошелся представителю АПЛ в 22,7 млн евро. Украинец пока не дебютировал за новый клуб.
Борнмут после 24-х туров идет в турнирной таблице АПЛ семнадцатым, имея в своем активе 21 очко.
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