Защитник сборной Украины Илья Забарный никак не может оправиться от травмы.

Защитник Борнмута не будет играть за "вишен" до апреля, сообщает Football Insider. Соответственно, он пропустит и матч отбора на Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.

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По информации источника, украинец получил травму стопы. Медицинское обследование подтвердило, что Илья не сможет помочь своей команде как минимум еще месяц.

Напомним, Забарный перешел в Борнмут из Динамо 31 января и обошелся представителю АПЛ в 22,7 млн евро. Украинец пока не дебютировал за новый клуб.

Борнмут после 24-х туров идет в турнирной таблице АПЛ семнадцатым, имея в своем активе 21 очко.

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