Борнмут – Манчестер Сити: фантастический гол арендованного у Ливерпуля Уилсона

Форвард Борнмута Харри Уилсон стал автором красивого забитого мяча в матче против Манчестер Сити в 3-м туре АПЛ.

В компенсированное арбитром время к первому тайму матча Борнмут – Манчестер Сити арбитр назначил штрафной удар. К мячу подошел Харри Уилсон, который шикарным ударом в "девятку" сократил отставание Борнмута в счете. Первый тайм завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 1:2.

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Заметим, что Уилсон выступает за Борнмут на правах аренды из Ливерпуля и забил уже во втором матче подряд. Сезон 2018/19 валлиец провел в Чемпионшипе за Дерби Каунти и забил 16 голов.

К слову, Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан".

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