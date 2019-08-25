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Борнмут – Манчестер Сити: фантастический гол арендованного у Ливерпуля Уилсона

17:08 94 Читати українською
Борнмут – Манчестер Сити: фантастический гол арендованного у Ливерпуля Уилсона
Шикарный гол Уилсона в матче Борнмут – Манчестер Сити / АПЛ

Форвард Борнмута Харри Уилсон стал автором красивого забитого мяча в матче против Манчестер Сити в 3-м туре АПЛ.

45+3’ Харри Уилсон
 
Серхио Агуэро 15’
Рахим Стерлинг 43’
Серхио Агуэро 64’
15’ Серхио Агуэро
43’ Рахим Стерлинг
45+3’ Харри Уилсон
64’ Серхио Агуэро

В компенсированное арбитром время к первому тайму матча Борнмут – Манчестер Сити арбитр назначил штрафной удар. К мячу подошел Харри Уилсон, который шикарным ударом в "девятку" сократил отставание Борнмута в счете. Первый тайм завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 1:2.

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Заметим, что Уилсон выступает за Борнмут на правах аренды из Ливерпуля и забил уже во втором матче подряд. Сезон 2018/19 валлиец провел в Чемпионшипе за Дерби Каунти и забил 16 голов.

К слову, Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан".

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