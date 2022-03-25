Главу британского правительства спросили о возможности предоставить Украине прямой выход на чемпионат мира 2022 года.

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"Это кажется хорошей идеей, хотя я не очень разбираюсь в этой сфере. Скажу честно, я не слишком осведомлен в этом. Впрочем, я не понимаю, почему бы не предоставить Украине такую возможность", – цитирует Джонсона Іndependent.

Напомним, 24 марта Украина должна была сыграть матч полуфинала плей-офф отбора против Шотландии, но этот матч был перенесен на июнь.

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