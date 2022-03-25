Очільника британського уряду запитали щодо можливості надати Україні прямий вихід на чемпіонат світу 2022 року.

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"Це здається гарною ідеєю, хоча я не дуже розуміюся у цій сфері. Скажу чесно, я не надто обізнаний у цьому. Втім, я не розумію, чому б не надати Україні таку можливість", – цитує Джонсона Іndependent.

Нагадаємо, 24 березня Україна повинна була зіграти матч півфіналу плей-офф відбору проти Шотландії, але цей матч перенесли на червень.

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