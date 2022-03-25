Борис Джонсон закликав дати Україні пряму путівку на чемпіонат світу
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав Україну навіть на рівні футболу.
Очільника британського уряду запитали щодо можливості надати Україні прямий вихід на чемпіонат світу 2022 року.
"Є руки, ноги, футбольне поле": Ярмоленку не сподобалась ініціатива подарувати Україні пряму путівку на ЧС-2022
"Це здається гарною ідеєю, хоча я не дуже розуміюся у цій сфері. Скажу чесно, я не надто обізнаний у цьому. Втім, я не розумію, чому б не надати Україні таку можливість", – цитує Джонсона Іndependent.
Нагадаємо, 24 березня Україна повинна була зіграти матч півфіналу плей-офф відбору проти Шотландії, але цей матч перенесли на червень.
Росія напала на Україну: нам пропонують провести чемпіонат Європи, УПЛ не переїде за кордон (LIVE)