Бордо проиграл Монпелье в матче 29 тура чемпионата Франции, а Даниил Игнатенко отыграл весь поединок. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 29-й тур

Бордо – Монпелье – 0:2

Голы: Вахи, 11, Молле, 16

Удаление: Коцца, 39, Ристич, 45+5 (оба – Монпелье)

Нереализованный пенальти: Элис, 42 (Бордо)

Уже в первые 16 минут Монпелье достиг комфортного преимущества – Вахи и Молле забили по голу в ворота жирондинцев. Впрочем, до перерыва Бордо должен был отыграть один мяч (Элис не реализовал пенальти), а Коцца и Ристич были удалены.

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После перерыва жирондинцы продолжили атаковать и пытаться отыграться, однако все попытки получились тщетными. В общей сложности Бордо нанес 32 удара, из которых только 10 в створ, но ни один так и не оказался в воротах. Игнатенко же отыграл полный матч и стал лучшим в составе жирондинцев с оценкой 7,4. В активе украинца 73 касания мяча, 2 ключевые передачи, 2 успешные попытки дриблинга, 3 отбора и 1 перехват.

Это поражение оставило Бордо на последнем месте в чемпионате (22 очка), а Монпелье с 41 пунктом расположился на 11 строчке.

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