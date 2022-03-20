Чемпіонат Франції 2021/22, 29-й тур

Бордо – Монпельє – 0:2

Голи: Вахі, 11, Молле, 16

Вилучення: Коцца, 39, Рістіч, 45+5 (обидва – Монпельє)

Нереалізований пенальті: Еліс, 42 (Бордо)

Вже у перші 16 хвилин Монпельє досягнув комфортної переваги – Вахі та Молле забили по голу у ворота жирондинців. Втім, до перерви Бордо мав відіграти один м'яч (Еліс не реалізував пенальті), а Коцца та Рістіч були вилучені.

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По перерві жирондинці продовжили атакувати та намагатись відігратись, однак усі спроби вийшли марними. Загалом Бордо завдав 32 удари, з яких лише 10 у площину, але жоден так і не опинився у воротах. Ігнатенко ж відіграв повний матч та став найкращим у складі жирондинців з оцінкою 7,4. В активі українця 73 дотики до м'яча, 2 ключові передачі, 2 успішні спроби дриблінгу, 3 відбори та 1 перехоплення.

Ця поразка залишила Бордо на останньому місці в чемпіонаті (22 очки), а Монпельє з 41 пунктом розташувався на 11 сходинці.

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