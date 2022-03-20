ПСЖ продолжает лихорадить после вылета из ЛЧ – Монако эффектно разбил действующих чемпионов в матче 29-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка Монако – ПСЖ на Футбол 24.

Франция. Лига 1, 29 тур

Монако – ПСЖ – 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 25, 84 (пен), Фолланд, 68

Монако со старта поединка доминировал на поле и прижал парижан к воротам. Первый гол довольно странно забил Бен-Йеддер, который опорной ногой замкнул прострел с фланга.

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Второй гол удалось забить уже после перерыва – Фолланд завершил комбинацию, покатив мяч в противоход Доннарумме. Позже немец заработал пенальти, который успешно реализовал Бен-Йеддер.

Таким образом Монако набрал 44 очка и поднялся на 7 место, ПСЖ остался первым с 65 пунктами.