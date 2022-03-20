Франция. Лига 1, 29 тур

Монако – ПСЖ – 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 25, 84 (пен), Фолланд, 68

ПСЖ продолжает разочаровывать. Парижские звезды словно потеряли интерес к футболу после болезненного вылета из Лиги чемпионов. Для них сезон фактически завершен – в чемпионате 15-очковый отрыв, титул уже в кармане.

Действующий чемпион предстал ужасным на Луи II. Монако в первом тайме доминировал, возил именитого соперника. До 40 минут монегаски превосходили ПСЖ по ударам в 5 раз. Забили один, а могли еще два, если бы Жан Лукас был немного точнее.

Гол получился очень красивым. Фофана прострелил с фланга, а Бен-Еддер умудрился пробить опорной ногой – в прыжке, внешней частью стопы.

Во втором тайме ПСЖ заиграл лучше. Мбаппе вышел на ударную позицию, обыграл голкипера, но не забил в пустые ворота. Еще и получил желтую за симуляцию. Хакими пробивал в упор – на месте Нюбель. Икарди вышел один на один – снова немецкий вратарь спасает.

Монако сел в оборону, но нашел возможность забить еще раз. Бен-Йеддер разогнал атаку, мяч транзитом через Агилара попал к Фолланду, а тот затолкал в сетку. В конце встречи монегаски вообще устроили разгром.

Перехват в центре поля, контратака 2 в 3, Бен-Йеддер дал в разрез на Фолланда, а того в штрафной сбил Кимпембе. Бен-Еддер реализовал пенальти. Хозяева победили, набрали 44 очка и поднялись на 7 место в таблице.

Очень важная победа для Монако. Владелец клуба из-за разочарования результатами решил совершить революцию. Была информация, что уволят главного тренера и спортивного директора. Возможно, разгром ПСЖ изменит планы и даст еще один шанс Филиппу Клеману.