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Бордо не сумел переиграть Нант в первом матче Лиги 1 сезона 2020/21

22:32 - Читати українською
Бордо не сумел переиграть Нант в первом матче Лиги 1 сезона 2020/21
Поединок Бордо – Нант / Фото из Твиттера ФК Бордо

В дебютном поединке Лиги 1 Бордо принимал Нант. Отчет о матче читайте на "Футбол 24"

 

Лига 1 сезон 2020/21, 1-й тур

Бордо – Нант – 0:0

Удаление: Зеркане, 20 (красная карточка)

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Два середняка Лиги 1 встречались в первом матче сезона французского первенства. Бордо и Нант очень осторожно начали матч и в первые двадцать минут острых моментов не создавали. В середине первого тайма Зеркане из Бордо получил прямую красную карточку за очень жесткое столкновение с соперником.

Во втором тайме Нант несколько раз простреливался из дальней дистанции, но все шло выше ворот. Неточными ударами запомнились также футболисты Бордо. В конце концов, первый поединок нового сезона Лиги 1 завершился сухой ничьей 0:0.

К слову, завтра сыграют Лилль с Ренном и Монако с Реймсом.

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