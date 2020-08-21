Бордо не зумів переграти Нант у першому матчі Ліги 1 сезону 2020/21

У дебютному поєдинку Ліги 1 сезону 2020/21 Бордо приймав Нант. Звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Ліга 1 сезон 2020/21, 1-й тур

Бордо – Нант – 0:0

Вилучення: Зеркане, 20 (червона картка)

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Два середняки Ліги 1 зустрічались у першому матчі сезону французької першості. Бордо та Нант дуже обережно розпочали матч і в перші двадцять хвилин гострих моментів не створювали. У середині першого тайму Зеркане з Бордо отримав пряму червону картку за дуже жорстке зіткнення з суперником.

У другому таймі Нант декілька разів пристрілювався з дальньої дистанції, проте все йшло вище воріт. Неточними ударами запам'ятались також футболісти Бордо. Зрештою, перший поєдинок нового сезону Ліги 1 завершився сухою нічиєю 0:0.

До слова, завтра зіграють Лілль з Ренном та Монако з Реймсом.

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