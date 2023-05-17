Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи решил повесить бутсы на гвоздь, но не в этом сезоне.

"В следующем году я перестану играть, и думаю, что целая эра закончится, эра итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с лучшими – повод для гордости, и надеюсь, что в будущем многие защитники сочтут нас кумирами. Это будет означать, что мы многое достигли и многое отдали игре.

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В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у Ювентуса, и сделать это 500 раз – значит войти в историю команды, и это отличные эмоции.

Играть в футболке Юве было все равно, что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет ребенок, который радуется выходя на поле, потому что это была мечта", – рассказал защитник на клубном ютуб-канале.

Контракт Лео Бонуччи с туринцами истекает летом 2024 года. В составе Ювентуса он сыграл 500 матчей, в которых забил 37 голов и оформил 10 результативных передач. Защитник вместе с "бьянконери" восемь раз становился чемпионом Италии, завоевал 4 Кубка Италии и завоевал 5 Суперкубков.

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