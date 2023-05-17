Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі вирішив повісити бутси на цвях, але не в цьому сезоні.

"Наступного року я перестану грати, і думаю, що ціла ера закінчиться, ера італійського стилю оборони. Перебувати в одному ряду з найкращими – привід для гордості, і сподіваюся, що в майбутньому багато захисників вважатимуть нас кумирами. Це означатиме, що ми багато чого досягли й багато віддали грі.

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У дитинстві, коли ти ганяєш м'яч, ти мрієш одягти таку футболку, як у Ювентуса, і зробити це 500 разів – значить увійти в історію команди, і це чудові емоції.

Грати у футболці Юве було все одно, що жити уві сні протягом 12 років, і всередині мене завжди живе та дитина, яка радіє виходити на поле, бо це була мрія", – розповів захисник на клубному ютуб-каналі.

Контракт Лео Бонуччі з туринцями завершується влітку 2024 року. У складі Ювентуса він зіграв 500 матчів, в яких забив 37 голів та оформив 10 результативних передач. Захисник разом з "б'янконері" вісім разів ставав чемпіоном Італії, завоював 4 Кубки Італії та здобув 5 Суперкубків.

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