Бонуччи попросил Аллегри не ставить его в старте на матч с Миланом, – СМИ

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи может не появиться с первых минут в матче 12 тура Серии А против Милана.

Сегодня, 11 ноября, в матче 12 тура Серии А Милан дома будет принимать Ювентус. Итальянское издание La Stampa сообщает, что защитник "старой синьоры" Леонардо Бонуччи попросил главного тренера Массимилиано Аллегри не ставить его в стартовый состав на этот поединок.

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Напомним, прошлый сезон центрбэк провел именно на Сан-Сиро, перейдя из Ювентуса за 40 млн евро, и не оправдав ожиданий миланской публики и руководства клуба. Летом этого года итальянец вернулся на Альянц Стэдиум, чем вызвал недовольство уже местных поклонников.

Матч Милан – Ювентус состоится в 21:30 по киевскому времени.

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