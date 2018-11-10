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Сакки рассказал, благодаря чему Милан может победить Ювентус, сравнив Роналду с Марадоной

19:44 17 Читати українською
Сакки рассказал, благодаря чему Милан может победить Ювентус, сравнив Роналду с Марадоной
Арриго Сакки / фото из соцсетей

Бывший тренер Милана Арриго Сакки поделился ожиданиями накануне матча с туринским Ювентусом в 12-м туре итальянской Серии А.

"С точки зрения мотивации проблем нет. Такие матчи – особенные. Меня интересует вот что: сумеет ли Милан выдержать физически? Гаттузо выполнил выдающуюся работу, особенно на уровне психологии.

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Гаттузо – феномен, поверьте мне. Он вернул Милану душу, достоинство, чувство принадлежности. Команде не хватает разве что немного скорости и умения прессинговать. Но эти ребята никогда не сдаются, выигрывают даже на последних секундах. А еще Рино готов отдать жизнь за футбол и своих игроков.

О Криштиану хочу также сказать, что миланцам придется опекать португальца всеми силами. Вспоминаю иногда о том, как я давал игрокам Милана в свое время установку сдержать Марадону любыми способами. И это приносило эффект в матчах против Наполи.

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Применяя тактику высокого прессинга, у "россонери" будут шансы на успех в матче против Ювентуса. Следует максимально ограничить свободу Роналду", – цитирует Сакки GdS.

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

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