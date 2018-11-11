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Бонуччі попросив Аллегрі не ставити його в старті на матч із Міланом, – ЗМІ

14:30 243 Читать на русском
Бонуччі попросив Аллегрі не ставити його в старті на матч із Міланом, – ЗМІ
Леонардо Бонуччі / Фото з соцмереж

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може не з'явитись зі стартових хвилин у матчі 12 туру Серії А проти Мілана.

Сьогодні, 11 листопада, у матчі 12 туру Серії А Мілан вдома прийматиме Ювентус. Італійське видання La Stampa повідомляє, що захисник "старої синьйори" Леонардо Бонуччі попросив головного тренера Массіміліано Аллегрі не ставити його в стартовий склад на цей поєдинок.

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Нагадаємо, минулий сезон центрбек провів саме на Сан-Сіро, перейшовши з Ювентуса за 40 млн євро, і не виправдавши очікувань міланської публіки та керівництва клубу. Влітку цього року італієць повернувся на Альянц Стедіум, чим викликав незадоволення вже місцевих прихильників.

Матч Мілан – Ювентус відбудеться о 21:30 за київським часом.

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Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
до матчу
5
год
:
30
хв
Ювентус
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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мілан Мілан Мілан - Ювентус Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі
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