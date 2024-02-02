Леонардо Бонуччи достиг соглашения с адвокатами Ювентуса об отзыве своего иска.

В последний сезон своего пребывания в Ювентусе Бонуччи был исключён из состава – клуб запретил посещать ему тренировки, а также ограничил доступ к клубному бассейну и ресторану. Леонардо счёл это нарушением условий контракта, которые нанесли ему профессиональный и имиджевый ущерб, и подал на "Старую синьору" в суд.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, свой иск центральный защитник в конце концов отозвал. Легенда Ювентуса решил отказаться от финансовой компенсации, которую намеревался выбить из туринского клуба.

Летом Бонуччи покинул "Старую синьору" на правах свободного агента. Он начал этот сезон в составе берлинского Униона, однако зимой перебрался в Фенербахче.

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