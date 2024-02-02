В останній сезон свого перебування в Ювентусі Бонуччі був виключений зі складу – клуб заборонив відвідувати йому тренування, а також обмежив доступ до клубного басейну і ресторану. Леонардо визнав це порушенням умов контракту, які завдали йому професійної та іміджевої шкоди, і подав на "Стару синьйору" до суду.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, свій позов центральний захисник зрештою відкликав. Легенда Ювентуса вирішив відмовитися від фінансової компенсації, яку мав намір вибити з туринського клубу.

Влітку Бонуччі покинув "Стару синьйору" на правах вільного агента. Він почав цей сезон у складі берлінського Уніона, проте взимку перебрався до Фенербахче.

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