Бонуччи не получил в берлинском Унионе того количества игрового времени, на которое надеялся. По этой причине итальянский защитник решил покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на действующий контракт. Клуб пошёл ветерану навстречу и отпустил.

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Как информирует Calciomercato, перед принятием предложения от Фенербахче Бонуччи созвонился с главным тренером сборной Италии Лучано Спаллетти и убедился в том, что наставник считает чемпионат Турции турниром достаточного уровня. Спаллетти заверил Лео, что будет следить за его выступлениями в Суперлиге – сам 35-летний защитник не теряет надежды сыграть на Евро-2024.

В Стамбуле у Бонуччи будет больше игрового времени из-за травм Родриго Бекао и Луана Переса, а также из-за отъезда Александра Джику на Кубок Африки в составе сборной Ганы.

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