Итальянский защитник Леонардо Бонуччи перешел в Унион, с которым сможет играть в Лиге чемпионов.

Унион подписал Леонардо Бонуччи, сообщает официальный сайт клуба. Опытный защитник заключил контракт на год с опцией продления еще на сезон.

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У центрбека оставался год действующего соглашения с Ювентусом, однако в Турине на него не рассчитывали и хотели пристроить в другой клуб.

Бонуччи и Ювентус договорились разойтись. Раньше была информация, что "Старая Синьора" продолжит выплачивать ему часть заработной платы.

Лео выступал в Турине с 2010-го (за исключением короткого вояжа в Милан) и был капитаном команды. Со сборной Италии он выиграл Евро-2020. Бонуччи – 8-кратный чемпион Италии и финалист ЛЧ.

Унион пригласил 36-летнего итальянца как раз под дебют в Лиге чемпионов. Это самый статусный трансфер в истории клуба. Ранее этим летом Берлин подписал Гозенса, Фолланда, Тузара и Фофана.

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