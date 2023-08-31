Туринцы нагло заставили своего капитана сменить клуб. Ювентус решил, что Бонуччи не оправдывает инвестиций и просто отстранил игрока от занятий с командой. Его убеждали завершить карьеру. Это бы сэкономило "бьянконери" немалую сумму.

Чемпион Европы получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Подписать действующего чемпиона Европы пытались Лацио и Дженоа. Однако Лео им отказал. По информации Джанлуки Ди Марцио, Бонуччи решил перейти в Унион Берлин, с которым подпишет контракт на один сезон Это будет трансфер на правах свободного агента. Более того, Ювентус продолжит выплачивать часть зарплаты 36-летнего игрока. Речь идет о сумме в 3,5 млн евро.

Кстати, Лео провел в составе "Старой синьоры" 500 матчей, в которых забил 37 голов и оформил 10 результативных передач. Вместе с Ювентусом Бонуччи восемь раз становился чемпионом Италии, завоевал 4 Кубка Италии и завоевал 5 Суперкубков.

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