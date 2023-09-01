Італійський захисник Леонардо Бонуччі перейшов в Уніон, з яким зможе грати в Лізі чемпіонів.

Уніон підписав Леонардо Бонуччі, повідомляє офіційний сайт клубу. Досвідчений захисник уклав контракт на рік з опцією продовження ще на сезон.

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У центрбека залишався рік чинної угоди з Ювентусом, однак у Турині на нього не розраховували та хотіли прилаштувати в інший клуб.

Бонуччі та Ювентус домовилися розійтися. Раніше була інформація, що "Стара Синьйора" продовжить виплачувати йому частину зарплати.

Лео виступав у Турині з 2010-го (за винятком короткого вояжу в Мілан) та був капітаном команди. Зі збірною Італії він виграв Євро-2020. Бонуччі – 8-разовий чемпіон Італії та фіналіст ЛЧ.

Уніон запросив 36-річного італійця саме під дебют у Лізі чемпіонів. Це найбільш статусний трансфер в історії клубу. Раніше цього літа Берлін підписав Гозенса, Фолланда, Тузара та Фофана.

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