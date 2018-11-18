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Бонуччи о критике фанатов на матче Лиги наций: Всегда есть идиоты

11:35 39 Читати українською
Бонуччи о критике фанатов на матче Лиги наций: Всегда есть идиоты
Леонардо Бонуччи / Фото ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал критику фанатов Милана на матче Лиги наций против Португалии из-за его перехода в "старую сеньору".

"Болельщики Милана, которые недовольны моим возвращением в Ювентус? Всегда есть идиоты. У меня есть доверие товарищей по команде и тренера. Так что это единственное, что имеет значение", – передает слова Бонуччи Football-Italia.

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Напомним, Бонуччи перешел из Ювентуса в Милан летом 2017 года, но уже через год вернулся в состав "зебр".

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Всего за Милан итальянский центральный защитник провел 51 матч во всех турнирах и отличился 2 голами.

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Милан Милан Италия Ювентус Ювентус Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
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