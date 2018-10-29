Бонуччи признался, в какой клуб мог перейти вместо Ювентуса

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал, что мог летом перейти в Манчестер Юнайтед.

"Базово у меня были возможности оказаться в Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Когда я получал предложение от "горожан" в 2016 году, мы поговорили с руководством Ювентуса и решили, что мне будет проще остаться и побеждать здесь.

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В этом году я получил возможность вернуться домой, я просто прекратил принимать другие предложения и решил осуществить это.

Было ли предложение от Юнайтед в конце сезона? Да. Был ли шанс там оказаться, когда тебя хочет взять Ювентус? Нет", – сказал Бонуччи The Telegraph.

Матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

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