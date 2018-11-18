Бонуччі про критику фанатів на матчі Ліги націй: Завжди є ідіоти

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі прокоментував критику фанатів Мілана на матчі Ліги націй проти Португалії через його перехід у "стару сеньйору".

"Вболівальники, які незадоволені моїм поверненням у Ювентус? Завжди є ідіоти. У мене є довіра товаришів по команді і тренера. Так що це єдине, що має значення", – передає слова Бонуччі Football-Italia.

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Нагадаємо, Бонуччі перейшов з Ювентуса у Мілан влітку 2017 року, але вже через рік повернувся назад у стан "зебр".

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Всього за Мілан італійський центральний захисник провів 51 матч у всіх турнірах та відзначився 2 голами.