Бондарь предположил, как скандал из-за отношений с экс-девушкой Супряги скажется на его игре за Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с Базелем прокомментировал ситуацию вокруг своей новой девушки.

"Готов выходить в любом матче. Если так решит тренер, буду делать все необходимое на футбольном поле для успеха команды. Изучал ли я игру Кабрала и Кампо? Каждый просматривает индивидуально тех или иных игроков, видео готовят тренеры каждому игроку для индивидуальной работы, это очень помогает.

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Базель – очень мобильный коллектив, который практически не останавливается. Очень опасен при контратаках. При выходе из обороны в атаку они выбегают всей командой. Очень хорошая линия полузащиты, хороший форвард, забивший немало голов в чемпионате и Лиге Европы. Но мы разобрали все матчи и постараемся сыграть в свою игру.

Влияет ли скандал? Я не считаю, что произошел какой-то скандал. Ничего такого не было. Я думаю только о футболе, и в голове только завтрашний матч с Базелем", – отметил Бондарь.

Напомним, недавно защитник "горняков" в своих соцсетях объявил об отношениях с Дарьей Савиной. Резонансным является тот факт, что всего несколько месяцев назад девушка объявила о разрыве отношений с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. Многj партнеров Бондаря (преимущественно из киевского лагеря) по сборной Украины U-20 оставили под постом неприятные комментарии, поэтому Валерий даже закрывал возможность комментировать его публикации.

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