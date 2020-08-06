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Экс-девушка Супряги закрутила роман с игроком Шахтера

21:24 - Читати українською
Экс-девушка Супряги закрутила роман с игроком Шахтера
Владислав Супряга и Дарья Савина / Фото из открытых источников

Тот редкий случай, когда болельщик Динамо начинает поддерживать Шахтер.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь покорил сердце непревзойденной красавицы Дарьи Савиной, об этом намекнула сама девушка, опубликовав совместное фото с 21-летним игроком в Instagram.

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Резонансным является тот факт, что лишь несколько месяцев назад Дарья объявила о разрыве отношений с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. По слухам, девушка была основной из причин перехода Владислава в 2018-м из СК Днепр-1 в киевский клуб.

Стоит отметить, что Бондарь и Супряга бок о бок защищали честь сборной Украины на чемпионате мира U-20, где "сине-желтые" завоевали золотые медали турнира.

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Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

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