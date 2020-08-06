Экс-девушка Супряги закрутила роман с игроком Шахтера

Защитник Шахтера Валерий Бондарь покорил сердце непревзойденной красавицы Дарьи Савиной, об этом намекнула сама девушка, опубликовав совместное фото с 21-летним игроком в Instagram.

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Резонансным является тот факт, что лишь несколько месяцев назад Дарья объявила о разрыве отношений с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. По слухам, девушка была основной из причин перехода Владислава в 2018-м из СК Днепр-1 в киевский клуб.

Стоит отметить, что Бондарь и Супряга бок о бок защищали честь сборной Украины на чемпионате мира U-20, где "сине-желтые" завоевали золотые медали турнира.

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