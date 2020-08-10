Бондар припустив, як скандал через стосунки з екс-дівчиною Супряги позначиться на його грі за Шахтар

"Готовий виходити в будь-якому матчі. Якщо так вирішить тренер, буду робити все необхідне на футбольному полі для успіху команди. Чи вивчав я гру Кабрала і Кампо? Кожен переглядає індивідуально тих чи інших гравців, відео готують тренери кожному гравцеві для індивідуальної роботи. Це дуже допомагає.

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Базель – дуже мобільний колектив, який практично не зупиняється. Дуже небезпечний при контратаках. При виході з оборони в атаку вони вибігають всією командою. Дуже хороша лінія півзахисту, хороший форвард, який забив чимало голів у чемпіонаті і Лізі Європи. Але ми розібрали всі матчі і постараємося зіграти у свою гру.

Чи впливає скандал? Я не вважаю, що стався якийсь скандал. Нічого такого не було. Я думаю тільки про футбол, і в голові тільки завтрашній матчі з Базелем", – зазначив Бондар.

Нагадаємо, нещодавно оборонець "гірників" у своїх соцмережах оголосив про стосунки з Дариною Савіною. Резонансним є той факт, що лише кілька місяців тому дівчина оголосила про розрив стосунків з нападником Динамо Владиславом Супрягою. Чимало партнерів Бондаря (переважно з київського табору) по збірній України U-20 залишили під дописом неприємні коментарі, тому Валерій навіть закривав можливість коментувати його публікації.

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