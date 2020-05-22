Бондарь получил серьезную травму – защитник Шахтера выбыл минимум до конца сезона

Защитник донецкой команды пропустит ближайшие несколько месяцев из-за повреждения.

Защитник "горняков" Валерий Бондарь получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт Шахтера.

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У 21-летнего защитника диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм может длиться до трех месяцев.

Напомним, Бондарь – воспитанник клубной академии Шахтера. За главную команду "оранжево-черных" дебютировал год назад – 4 мая 2019 года – в матче против Львова. Дебютный гол в УПЛ забил в ворота полтавской Ворсклы в сентябре 2019-го. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 поединков.

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