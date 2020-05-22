Бондар отримав серйозну травму – захисник Шахтаря вибув мінімум до кінця сезону

Оборонець донецької команди пропустить найближчі кілька місяців через ушкодження.

Захисник "гірників" Валерій Бондар отримав травму на тренуванні, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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У 21-річного оборонця діагностовано перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм може тривати до трьох місяців.

Нагадаємо, Бондар – вихованець клубної академії Шахтаря. За головну команду "помаранчево-чорних" дебютував рік тому – 4 травня 2019 року – у матчі проти Львова. Дебютний гол в УПЛ забив у ворота полтавської Ворскли у вересні 2019-го. У поточному сезоні провів за донецький клуб 10 поєдинків.

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