"Наша предсвадебная съемка не могла быть другой. Но это только начало, скоро будет еще больше красоты", – подписала фотосет Савина на своей странице в Instagram.

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Влюбленные одели форму Шахтера и под прицелом фотокамер прогулялись на главном стадионе Украины. Судя по надписи на футболке Даши, она уже определилась с фамилией после бракосочетания.

Напомним, Бондарь продолжает восстанавливаться от операции, которую ему провели в мае. По прогнозам врачей Валерий сможет вернуться на поле уже не для фотосессий осенью.

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