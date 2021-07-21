Бондар та Савіна одружились – перші кадри з весілля
21 липня 19:43 - Читать на русском
У Шахтарі відтепер офіційно на одного холостяка стало менше.
Сьогодні, 21 липня, журналістка Дарина Савіна та захисник "гірників" Валерій Бондар зіграли весілля.
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Першими фото та відео зі святкування поділилась новоспечена дружина у своєму Instagram. Сама ж вона на час весілля одягла корону, що додало розкішності цьому важливому дню.
До слова, Валерій продовжує відновлення від операції, яку йому провели у травні. Згідно з прогнозами лікарів, футболіст зможе повернутись на поле восени.
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