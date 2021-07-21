У Шахтарі відтепер офіційно на одного холостяка стало менше.

Сьогодні, 21 липня, журналістка Дарина Савіна та захисник "гірників" Валерій Бондар зіграли весілля.

Бондар та Савіна провели передвесільну фотосесію на Олімпійському – яскраві кадри

Першими фото та відео зі святкування поділилась новоспечена дружина у своєму Instagram. Сама ж вона на час весілля одягла корону, що додало розкішності цьому важливому дню.

До слова, Валерій продовжує відновлення від операції, яку йому провели у травні. Згідно з прогнозами лікарів, футболіст зможе повернутись на поле восени.

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