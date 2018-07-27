Бондарь: Хочу извиниться перед болельщиками за игру сборной Украины U-19

Защитник сборной Украины U-19 Валерий Бондарь прокомментировал поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018.

"Прежде всего, хочу попросить прощения у наших болельщиков и родных, которые за нас болели и переживали. Извиниться за то, что так провели матч. Я считаю, что мы не показали вообще ничего в футбольном плане и в плане характера. Просто хочу извиниться за нашу игру", – сказал футболист каналу Футбол 1.

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Напомним, сборная Украины U-19 потерпела разгромное поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов