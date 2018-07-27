Бондар: Хочу вибачитись перед вболівальниками за гру збірної України U-19

Захисник збірної України U-19 Валерій Бондар прокоментував поразку від Португалії в півфіналі Євро-2018.

"Перш за все, хочу попросити вибачення у наших уболівальників і рідних, які за нас вболівали і переживали. Вибачитися за те, що так провели матч. Я вважаю, що ми не показали взагалі нічого в футбольному плані і в плані характеру. Просто хочу вибачитися за нашу гру", – сказав футболіст каналу Футбол 1.

Україна у півфіналі Євро-2018 U-19: суперник не забиває з метра, але має історичного чемпіона і партнера Ярмоленка

Нагадаємо, збірна України U-19 зазнала розгромної поразки від Португалії в півфіналі Євро-2018 і вилетіла з турніру.

Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 – відео голів