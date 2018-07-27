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Бондар: Хочу вибачитись перед вболівальниками за гру збірної України U-19

22:39 15 Читать на русском
Бондар: Хочу вибачитись перед вболівальниками за гру збірної України U-19
Валерій Бондар / ФФУ

Захисник збірної України U-19 Валерій Бондар прокоментував поразку від Португалії в півфіналі Євро-2018.

"Перш за все, хочу попросити вибачення у наших уболівальників і рідних, які за нас вболівали і переживали. Вибачитися за те, що так провели матч. Я вважаю, що ми не показали взагалі нічого в футбольному плані і в плані характеру. Просто хочу вибачитися за нашу гру", – сказав футболіст каналу Футбол 1.

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Нагадаємо, збірна України U-19 зазнала розгромної поразки від Португалії в півфіналі Євро-2018 і вилетіла з турніру.

Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 – відео голів

Євро-2018 (U 19)Півфінал

Україна U-19 - Португалія U-19: Четвер 26 липня 2018

Україна U-19
Матч завершено
0 : 5
Португалія U-19
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Португалія U-19 Португалія U-19 Валерій Бондар Валерій Бондар Україна U-19 - Португалія U-19 Збірна України Україна U-19 Україна U-19
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