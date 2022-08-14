Після скандального переходу Йовічевіча з СК Дніпро-1 до Шахтаря та суперечками між клубами розгорілось нове українське дербі – Рух та Верес.

"Нічого безкоштовного не існує": президент Вереса розніс позицію Динамо і Ко щодо єдиного телепулу

Почалось все з анонсу товариського матчу в Telegram-каналі Руху, де почали кепкувати з історії кількарічної давності, коли Верес піднявся в УПЛ, фактично помінявшись місцями зі Львовом: "Маємо надію, до 18:00 назва лишиться та ж сама". Львів'яни також прикріпили світлину безхатька, глузуючи над тим, що Верес не грає на рідному стадіоні.

Після цього Рух виклав скріншот турнірної таблиці УПЛ, де Верес розташувався на першому місці згідно з алфавітним порядком, та привітав рівненців з "досягненням". На цьому львів'яни не зупинились та посміялись зі світлини президента Вереса Івана Надєїна, який, за їхніми словами, "показує, скільки голів сьогодні забив Рух" (у грі з Вересом – прим.)

Завершилось це черговим дописом з манією величі – Рух поділився посиланням на огляд гри, написавши, що "вони сильніші в усьому". Верес спокійно відреагував на ці нападки в пості, присвяченому результату зустрічі: "Уявляєте, яке свято у Винниках, адже "свідки телепулу" перемогли "принципового суперника".

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