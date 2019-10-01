Большой отрыв от Динамо не расслабляет игроков Шахтера, но это приятно, – Бондарь

Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился мнением относительно доминирования своей команды в турнирной таблице УПЛ.

"Не думаю, что большой отрыв от Динамо нас расслабляет. Но и приятно, что мы впереди главного конкурента. Однако мы считаем, что лучше не смотреть на турнирную таблицу.

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За каждый матч дают три очка, поэтому нужно стараться набрать как можно больше пунктов. Хорошо, что идем в отрыв, это заслуга всей команды. Не буду говорить, что мы уже не потеряем первое место. Нам надо смотреть не на Динамо или другие команды, а на себя", – сказал Бондарь в интервью Команда№1.

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Напомним, именно 20-летний центрбек "горняков" был капитаном сборной Украины U-20 на триумфальном чемпионате мира, который состоялся этим летом в Польше.