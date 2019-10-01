Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20

Аталанта принимает Шахтер во 2-м туре ЛЧ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов читайте на "Футбол 24".

Аталанта – Шахтер

1 октября 2019, начало в 19:55. Милан, стадион Сан-Сиро

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:55 по киевскому времени. Обе команды потерпели разгромные поражения в стартовом туре группового раунда ЛЧ 2019/20. Только если чемпионы Украины уступили лидеру группы Манчестер Сити, то бергамаски получили болезненный удар от потенциального аутсайдера – Динамо Загреб. Поражение Аталанты тем сенсационнее, что команда Гасперини уступает лишь Манчестер Сити по выездным победам в 2019 году среди клубов топ-5 чемпионатов (10, у Шахтера 11). Поэтому обоим соперникам нужно только побеждать.

Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб выиграл все 9 матчей УПЛ при Каштру, а преимущество над Динамо и Десной составляет невероятные 10 очков. В то же время португальский тренер уже проиграл один трофей (Суперкубок Украины) и потерпел первое поражение в Лиге чемпионов – практически без шансов избежать разгрома. Аталанта набрала 10 очков из 12 возможных за последние 2 недели после международной паузы в Серии А и уверенно удерживает третье место, с которым финишировала в историческом прошлом сезоне, когда впервые удалось пробиться в ЛЧ.

Кадровая ситуация

Колумбийский нападающий Луис Муриель, который стал настоящим джокером Гасперини может стать весомой потерей для Аталанты. Практически все другие игроки готовы, хотя накануне еще и Гомес тренировался индивидуально. Руслан Малиновский на последний матч против Сассуоло в Серии А вышел только в конце встречи, когда игра давно была закрыта. К сожалению, воспитанник Шахтера выглядел слишком нервно и ощутимо проигрывал главному конкуренту – Алехандро Гомес вышел со старта и сделал игру, оформив дубль. Это может повлиять на шансы украинского полузащитника сыграть в ЛЧ. Хотя против Ромы, которая играет в схожий с Шахтером футбол, Малиновский справился очень хорошо. И вообще Гасперини интенсивно тасует состав в передней линии, поэтому свои минуты Руслан непременно получит.

Каштру не рассчитывает на Хочолаву и Бутко – вряд ли эти потери можно назвать серьезной кадровой проблемой. Лидеры в строю, а новый наставник Шахтера значительно лучше использует ротацию, чем это делал Фонсека. "Горняки" не только получили на день больше для восстановления после победы в чемпионате (Аталанта также разгромила оппонента, но сыграла в субботу). Каштру еще и дал отдохнуть Кривцову, Болбату, Марлосу, Мораесу и Степаненко, которые либо пропускали игру против Ворсклы, либо сыграли максимум 68 минут.

Интересные факты

Аталанта впервые сыграет против украинской команды. Статистика нерадзурри в домашних еврокубковых матчах импонирует: 6 побед и столько же ничьих. Шахтер же в Италии выглядит очень плохо – только 1 выигрыш (еще в 2011-м над Ромой), 2 мировые и 8 поражений. Причем в обоих предыдущих матчах ЛЧ на Сан-Сиро "горняки" дважды пропускали по 4 гола.

Малиновский начинал свою карьеру в Шахтере, куда прибыл в 12 лет. Однако Руслан так и не получил шанса заиграть в донецкой команде, переехав в Бельгию и Италию транзитом через Зарю. Похожая ситуация была у Зинченко, который впоследствии уже в составе Манчестер Сити громил "оранжево-черных" в ЛЧ.

Капитаны обеих команд ранее играли за одну команду. Гомес и Тайсон, а также Марлос были частью знаменитого Металлиста Маркевича, который пробился в квалификацию Лиги чемпионов, но из-за кабинетных интриг досрочно покинул турнир. Интересно, что лидер Аталанты как раз и заменил капитана Шахтера на левом фланге харьковчан.

Словенец Иличич, с которым Малиновский также конкурирует за место атакующего полузащитника, уступил Пятову, Степаненко и Коноплянке в матчах за право выйти на Евро-2016.

Более 50% своих голов Аталанта забила в заключительные 30 минут – 8 из 15. Сразу в 3 из 4 последних игр бергамаски отмечались в компенсированное время. Малиновский подмечал, какое огромное внимание уделяет Гасперини физической подготовке и выносливости игроков.

Только 2 раза Шахтер выходил победителем за последние 12 выездных матчей в Лиге чемпионов, тогда как поражениями завершились аж 8 дуэлей.

Аталанта – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Украинский клуб подходит к игре откровенным аутсайдером поединка. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу чемпиона Украины оценивают довольно приличным коэффициентом 4,5, и он только вырос за последний день. Ничью также воспринимают как успех для "горняков" – на нее принимают ставки с коэффициентом 4,1. А вот победа Аталанты является наиболее вероятным итогом встречи, так как 3 очка итальянской команды оцениваются только в 1,79.

Ориентировочные составы команд

Аталанта: Голлини – Толои, Кьяер, Паломино – Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань – Малиновский – Гомес, Сапата

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Команды попытаются сыграть в свой футбол, поэтому вполне реально большое количество забитых мячей. И Шахтер, и Аталанта славятся своей атакой, зато защита стабильно дает слабину. Большинство последних еврокубковых матчей "горняков" завершались минимум с 3-мя голами, причем 6 раз с 7 они пропускали по крайней мере дважды. Нет причин, чтобы сейчас тенденция прервалась. Шахтер неважно выглядел против атлетических, готовых сражаться до конца команд. Ничья будет вполне успешным результатом для команды Каштру, хотя слишком большое желание реабилитироваться за фиаско в Загребе может сыграть злую шутку с ребятами Гасперини.

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