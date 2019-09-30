toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

19:21 38 Читати українською
Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что характер завтрашнего матча с Аталантой определять необходимость достижения результата для обеих команд.

 

"Для нас очень важен результат завтра и я надеюсь, что мы сможем уехать отсюда с хорошим результатом.

Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионов

Завтрашняя игра будет очень стратегическая, очень тактическая, поскольку первый тур по результатам был не очень удачный для обеих команд. Будет интересная игра, надеюсь, что мы достигнем завтра положительного результата, по крайней мере не проиграем.

Аталанта применяет индивидуальный прессинг по всей плоскости поля, с ними будет очень тяжело играть. Когда они теряют мяч, то сразу располагают многих игроков у линии обороны соперника. И наша линия обороны должна быть к этому готова. Также мы должны контролировать забегание их фланговых игроков.

Мнение болельщиков в соцсетях? Есть много разных мнений. У меня есть собственное мнение и я опираюсь на него. Я работаю с игроками каждый день, мы знаем, что нужно для команды, есть определенные идеи и доносим их игрокам.

Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Мы обыграли много сильных команд в чемпионате Украины: Динамо, Зарю, Десну, Александрию, поэтому мы в хорошем состоянии.

Но Лига чемпионов – самый значительный и сложный турнир, и его нельзя сравнивать с национальными чемпионатами. Нашим последним соперником в Лиге чемпионов была самая богатая команда мира, стоимостью более 1 млрд евро, насколько я знаю. Завтра мы сыграем с Аталантой, идущей на третьем месте в Серии А, уверенно выигравшей два последних матча", – сказал он на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

Источник: Футбол 24
blog_ava
Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – вероятный преемник уже работает в клубе
00:38
1583
Теги
Лига чемпионов Луиш Каштру Луиш Каштру Аталанта - Шахтер Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
21
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук