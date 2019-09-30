Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что характер завтрашнего матча с Аталантой определять необходимость достижения результата для обеих команд.

"Для нас очень важен результат завтра и я надеюсь, что мы сможем уехать отсюда с хорошим результатом.

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Завтрашняя игра будет очень стратегическая, очень тактическая, поскольку первый тур по результатам был не очень удачный для обеих команд. Будет интересная игра, надеюсь, что мы достигнем завтра положительного результата, по крайней мере не проиграем.

Аталанта применяет индивидуальный прессинг по всей плоскости поля, с ними будет очень тяжело играть. Когда они теряют мяч, то сразу располагают многих игроков у линии обороны соперника. И наша линия обороны должна быть к этому готова. Также мы должны контролировать забегание их фланговых игроков.

Мнение болельщиков в соцсетях? Есть много разных мнений. У меня есть собственное мнение и я опираюсь на него. Я работаю с игроками каждый день, мы знаем, что нужно для команды, есть определенные идеи и доносим их игрокам.

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Мы обыграли много сильных команд в чемпионате Украины: Динамо, Зарю, Десну, Александрию, поэтому мы в хорошем состоянии.

Но Лига чемпионов – самый значительный и сложный турнир, и его нельзя сравнивать с национальными чемпионатами. Нашим последним соперником в Лиге чемпионов была самая богатая команда мира, стоимостью более 1 млрд евро, насколько я знаю. Завтра мы сыграем с Аталантой, идущей на третьем месте в Серии А, уверенно выигравшей два последних матча", – сказал он на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков